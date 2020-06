Schuldgefühle, falsche Freunde und das Rockstar-Dasein

Ringo Starr küsste ihn bei den Grammys, Lionel Richie wollte ein Selfie mit ihm und Paul McCartney schrieb ihm einen Brief: Imagine-Dragons-Sänger Dan Reynolds hat mit dem Band-Debüt "Night Visions" bei der älteren Musikergeneration Eindruck gemacht. Und nicht nur bei der: Fast vier Millionen Mal verkaufte sich die CD, brachte die Hits "Demons" und "Radioactive" hervor.

Ein blitzartiger Aufstieg, der auf dem eben erschienen zweiten Album "Smoke + Mirrors" Spuren hinterlassen hat: "In den letzten zwei Jahren hat sich unser Leben drastisch verändert", erzählt Reynolds. "Die neuen Songs greifen Höhen und Tiefen auf, die damit einhergehen."

Begonnen haben Imagine Dragons nämlich 2008 als Cover-Band, die in Sechs-Stunden-Auftritten in den Casinos um die Aufmerksamkeit der Spieler an den Slot-Maschinen buhlte. Trotzdem schlugen sie Angebote fürs Vorprogramm der ebenfalls in Las Vegas beheimateten Killers (gemanaget von Reynolds älterem Bruder) aus, wollten es selbst schaffen. Das klappte erst, als Produzent Alex Da Kid ein Demo der Band bekam, und mit ihm "Night Visions" entstand.