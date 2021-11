Im Risotto des Kunstmarkts wird wieder umgerührt

Was ist beim Sammlerpublikum gefragt, was nicht (mehr), was bringen Händler als mögliche Entdeckung in Position? Auf Messen wie der „Art & Antique“ werden solche Fragen verhandelt – es ist ein Umrühren, das wesentlich dazu beiträgt, dass das Kunstwelt-Risotto schmeckt, und es drohte durch das Beharren auf Musealem zuletzt etwas ins Stocken zu geraten.

Nach der kurzfristigen Absage im Vorjahr ist die Messe heuer wieder zurück in der Hofburg – „redimensioniert“ wie fast alles in der Pandemie, mit etwas kürzerer Laufzeit (bis 8. 11.) und etwas knapperem Ausstellerfeld, dafür mit geräumigen Kojen und 2-G-Zutrittsregel.