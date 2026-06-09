Im Prinzip ja: Radio Eriwan lebt!

Die Parlamentswahlen in Armenien waren für Thomas Langpaul als Moderator des „Journal um acht“ am Montag ein willkommener Anlass: „Ich kann es ein Mal sagen: Frage an Radio Eriwan – Carola, wie ist es ausgegangen?“

Carola Schneider, die aus Jerewan berichtete, ließ den Scherz unkommentiert und analysierte seriös den Sieg des prowestlichen Blocks. Den meisten Ö1-Hörern musste man, angesichts eines Altersschnitts von Mitte fünfzig, Radio Eriwan wohl nicht erklären: Eine in der Sowjetära populäre Reihe an Witzen, mit denen die Bürger sich über Agitprop und Zensur lustig machen konnten. Weil sie gut waren, fanden sie weite Verbreitung. Kostprobe: „Frage an Radio Eriwan: Hätte Tschernobyl vermieden werden können? – Im Prinzip ja, wenn nur die Schweden nicht alles ausgeplaudert hätten.“

Das Thema Wahrheit ist auch in Putins Russland noch immer hochaktuell. Nicht nur im Prinzip. Und nicht nur dort.