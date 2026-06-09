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Temel hört Radio

Im Prinzip ja: Radio Eriwan lebt!

Den meisten Ö1-Hörern muss man, angesichts eines Altersschnitts von Mitte fünfzig, Radio Eriwan wohl nicht erklären.
Peter Temel
09.06.2026, 18:06

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Menschenmenge mit älteren Frauen, eine hält einen herzförmigen Luftballon, im Hintergrund bunte Fahnen und ein historisches Gebäude.

Die Parlamentswahlen in Armenien waren für Thomas Langpaul als Moderator des „Journal um acht“ am Montag ein willkommener Anlass: „Ich kann es ein Mal sagen: Frage an Radio Eriwan – Carola, wie ist es ausgegangen?“

Carola Schneider, die aus Jerewan berichtete, ließ den Scherz unkommentiert und analysierte seriös den Sieg des prowestlichen Blocks. Den meisten Ö1-Hörern musste man, angesichts eines Altersschnitts von Mitte fünfzig, Radio Eriwan wohl nicht erklären: Eine in der Sowjetära populäre Reihe an Witzen, mit denen die Bürger sich über Agitprop und Zensur lustig machen konnten. Weil sie gut waren, fanden sie weite Verbreitung. Kostprobe: „Frage an Radio Eriwan: Hätte Tschernobyl vermieden werden können? – Im Prinzip ja, wenn nur die Schweden nicht alles ausgeplaudert hätten.“

Das Thema Wahrheit ist auch in Putins Russland noch immer hochaktuell. Nicht nur im Prinzip. Und nicht nur dort.

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