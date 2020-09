Im Gespräch mit Roy Andersson: Schräger Schwede

Zudem war es nicht nur die Kunst-, sondern auch die Filmgeschichte, die Andersson beim Filmemachen hielt: „Besonders in den 70er-Jahren gab es so tolles, europäisches Kino“, schwärmt der Schwede. „Zu meinen Lieblingsfilmen gehören ,Fahrraddiebe‘ von Vittorio de Sica und ,Hiroshima, mon amour‘ von Alain Resnais. Die Stimme aus dem Off in ,Über die Unendlichkeit‘ ist von ,Hiroshima‘ inspiriert.“

Diese weibliche Stimme in „Über die Unendlichkeit“ kommentiert die unterschiedlichsten Szenarien: „Ich sehe eine Frau, die Champagner liebte. So sehr. So sehr“, sagt sie, und wir beobachten ein Pärchen in einem schicken Restaurant. Die Frau nippt

an einem Champagner-Glas und strahlt dabei über das ganze Gesicht.

„Sie ist einfach so glücklich, dass es so etwas wie Champagner gibt“, grinst Andersson: „Ich finde, wir sollten froh und dankbar sein für all die Möglichkeiten, die wir haben, um ein gutes Leben zu führen. Leider gibt es genügend Menschen, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind und dadurch die Welt nicht besser machen. Das ist nicht sehr sympathisch.“

Noch viel unsympathischer wird es, wenn ein devastierter Adolf Hitler im Führerbunker auftritt und sich von ein paar betrunkenen Getreuen mit „Heil“ begrüßen lässt. Auch er ist Teil von Roy Anderssons bizarrer Bildwelt: „Ich bin 1943 geboren und habe mich mein ganzes Leben gefragt, wie es möglich war, dass die grausame und idiotische Ideologie des Faschismus fast die Welt erobern konnte. Das beschäftigt mich bis heute. Was für eine Schande.“