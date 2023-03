Ihre Umarmung wurde zur Woodstock-Ikone: Bobbi Ercoline 73-jährig gestorben

Bobbi Ercoline, die mit einem Foto, das sie und ihren Freund umarmt beim Woodstock-Festival zeigt, zum Sinnbild der Hippie-Zeit wurde, ist tot. Sie starb 73-jährig, berichtet die New York Times. Das träumerische Foto des zärtlichen Moments, auf dem Ercoline, zum Teil von einer Decke verborgen, inmitten des Woodstock-Publikums steht, war einst ein prägender Eindruck in vielen Plattenläden und Albumsammlungen: Es schmückt das Cover des offiziellen Woodstock-Soundtracks. Ercoline wurde später Krankenschwester. Sie starb nun an Leukämie.