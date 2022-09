Iggy Pop in Wien: Rohe Punk-Energie fegt alle Zweifel weg

Sofort hat er nach einem atmosphärischen Ambient-Intro zum Song „Five Foot One“ die Leute von den Sesseln und sich die Jacke von Leib gerissen, zeigt den nicht mehr ganz so drahtigen Oberkörper und all die gewohnten rebellischen Gesten, spukt auf die Bühne, flucht und verrenkt sich wie anno dazumal. Aber vor allem schleudert er Hits wie „The Passenger“ und „Lust For Life“ nach wie vor mit soviel Drive in das Konzerthaus, wie immer in der mittlerweile schon 60-jährigen Karriere.

Dazwischen schiebt er Songs aus dem Jazz-Ambient-Poetry-Album „Free“ von 2019, die sich wunderbar in das Set einfügen und es in Balance halten. Diese Gegenpole zu der geballten Punk-Power machen noch mehr Lust auf die nächsten Energie-Eruptionen von Songs wie "Search And Destroy" oder "I Wanna Be Your Dog".

Einige der Jazz-Musiker, mit denen Pop für "Free" gearbeitet hat, hat er auch auf dieser Tournee dabei. Die zwei Bläser bereichern aber auch so manchen der Punk-Klassiker. Und auch Sarah Lipstate, die ihre Gitarre gerne mit dem Geigenbogen streicht, setzt dabei neue Akzente.