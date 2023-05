"Ich bin ganz Farbe": Maler Rudolf Goessl mit 92 Jahren verstorben

Als jüngstes von fünf Geschwistern am 6. März 1929 in Kronberg im Weinviertel geboren, schloss Goessl seine Ausbildung zum Grafiker 1950 ab, heiratete 1953 die Modeschöpferin Christine Pusch und bezog mit ihr ein Wohnatelier in Wien. Er besuchte Herbert Boeckls Abendakte an der Akademie der bildenden Künste, war mit Fritz Wotruba und seinem Kreis befreundet und verkehrte in der Kunstszene des Café Hawelka.

Bis in die 1970er-Jahre war Goessl neben seinem künstlerischen Schaffen als Werbegrafiker und Schaufenstergestalter für Wiener Innenstadtgeschäfte tätig. 1970 bis 1980 lebte er zurückgezogen und arbeitet an der Entwicklung seiner spezifischen malerischen Techniken. Da er sich mit den künstlerischen Positionen seines Jahrgangs nicht identifizierte, beschloss er, sein einzelgängerisches Werk auch durch die Änderung seines Geburtsjahres, zuerst auf 1930 (schließlich auf 1931) aus diesem Zusammenhang zu nehmen.