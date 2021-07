18 Jahre jung und schon ein Vollprofi: Österreichs Song-Contest-Kandidatin Natália Kelly lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Schon bei der Live-Show am Freitagabend wirkte sie entspannt, beim Interview am Tag danach ebenso. Obwohl. Das Wort, das Natália am liebsten verwendet, ist: gelassen. „Natürlich habe ich von Anfang an gehofft, dass ich gewinne. Ich bin einfach gelassen in den Abend gegangen und hab’ mich überraschen lassen.“

Dabei gab es vorher schon Anzeichen dafür, dass ihre Chancen besonders gut stehen: auf der Internetplattform YouTube war ihr Song zwei Tage vor der Vorausscheidung über 70.000-mal angeklickt worden – Rocker Elija kam als Zeiter nur auf knapp 10.000 Klicks.

Jury und Fernsehpublikum waren sich dann ebenfalls einig: Natália Kelly belegte mit 70 Punkten souverän den ersten Platz, auf Platz zwei folgte Yela mit 50 Punkten. Falco Luneau wurde Dritter, Elija Vierter und das Elektropop-Trio „ The Bandaloop“ landete auf Platz fünf.

Bereits im zarten Alter von acht Jahren beschloss sie, Berufsmusikerin werden zu wollen, erzählt Natália Kelly: „Ich arbeite seit zehn Jahren an meiner Karriere.“

Die Tochter eines Brasilianerin und eines US-Amerikaners lebt in Österreich, seitdem sie sechs Jahre alt ist. 2004 belegte sie als Zehnjährige beim „Kiddy Contest“ den zweiten Platz und war bis 2007 Mitglied der Kinder-Popgruppe Gimme 5. Beim Musikwettbewerb Prima La Musica belegte sie mehrmals Podestplätze.