Mit Musik die Natur abbilden

Blau steht für den Himmel und das Wasser. Für Jonna Lee, die Frontfrau des Kollektivs iamamiwhoami, auch für die digitale Welt. "Wasser hat vergleichbare Qualitäten: Es hat eine außerordentliche Kraft hat, kann Dinge vorantreiben. Die digitale Welt ist wie ein unendlicher ewig bewegter Ozean, in dem es so viel zu entdecken gibt."

Deshalb hat Jonna Lee ihre neue CD "Blue" genannt. Denn das, erklärt sie im KURIER-Interview, erzähle von ihrer Verbindung zur digitalen Welt: "Wie ein Konzept-Album beschreibt es mich und meinen Weg. Denn einerseits fühle ich mich stark mit der Natur verbunden. Alles, was ich mit meiner Musik will, ist die Natur abzubilden. Andererseits aber ist meine Karriere stark in der digitalen Welt verwurzelt." Einmal mehr hat Lee so ein Album voll mit sphärischen Sounds und verträumten Pop-Melodien geschaffen. "Fountain", "Hunting For Pearls" und "Ripple" hat sie diese Songs genannt, die eigentlich alle audiovisuelle Installationen sind.