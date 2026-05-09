"I am cringe, but I am free": Abrechnung mit dem Cool-Sein

Mit seinem Parka von Topshop ist Fabian 2012 schon ziemlich weit oben auf der Coolness-Skala. Natürlich trägt er eine runde Hipster-Brille, hört Musik von Männern, die Gitarre spielen, und will demnächst Indonesien bereisen. Die Erzählerin aus „I am cringe, but I am free“ ist sofort verliebt.

Dass Fabian ihr Faible für das Dschungelcamp und die Popband No Angels – so wie eigentlich alles, was ihr am Herzen liegt – belächelt, nimmt sie hin. Schließlich ist sie es gewohnt, nicht zu genügen: Ihre Mitschüler fanden sie zu dick, der Vater versteckte das Nutellaglas und ihre Lieblingsfilme tat er als „Mädchenscheiß“ ab.