Hymnen für selbstbewusste Ladys

So erklärt Trainor ihrem Zukünftigen in "Dear Future Husband", was sie von ihm erwartet. Nur um gleich darauf im John-Legend-Duett "Like I’m Gonna Lose You" zu visualisieren, wie sehr sie ihn vermissen würde.

Musikalisch bleibt sie bei dem Sound, der sie berühmt gemacht hat: "Es ist ein guter Mix aus Doo Whop, karibischen Rhythmen und ein bisschen Soul. Mein Vater hat viel James Brown gehört, und mein Onkel ist aus der Karibik. So ist ,Title‘ ein Mix aus all diesen Einflüssen."

Allerdings ist das nicht das erste Album von Trainor. Die Musikerin (sie spielt neben Klavier und Gitarre auch Ukulele, Perkussion und Trompete) begann schon mit elf Jahren Songs zu schreiben, trat später einer Jazz-Band bei. Mit 15 nahm sie zwei Country-lastige Akustik-Alben auf und bekam einen Songwriter-Vertrag. Schon damals, sagt sie, hätte sie gerne selbst einen Plattenvertrag gehabt.

"Ich dachte aber, keiner sieht mich als Pop-Star, ich schaue dafür nicht gut genug aus. Ich wurde zwar als Kind in der Schule nie wegen meiner Figur gehänselt, aber ich war deshalb immer sehr unsicher und habe mich selbst gehasst. Aber irgendwann konnte ich mich akzeptieren, wie ich bin, lieben was ich habe. Das ist das, was ich mit ,All About That Bass’ sagen wollte. Und es ist so cool, dass ich es damit so weit gebracht habe. Nicht nur für mich: Heutzutage sind alle weiblichen Pop-Stars so dürr wie Barbie-Puppen – da ist es gut, auch eine Frau mit einem normalen Durchschnitts-Körper in den Charts zu haben."