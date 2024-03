"Hurricane“ statt "October Rain“: Israel nahm letzte Hürde für ESC-Teilnahme

Allerdings stießen sich die Organisatoren an den möglichen Inhalten. Das Wort „möglich“ soll ausdrücken, dass der komplette Text des Liedes noch gar nicht bekannt war. Aber allein der Titel des geplanten israelischen Beitrags, „October Rain“ („Oktoberregen“), weckte in der Öffentlichkeit Assoziationen zu aktuellen Gräueltaten. Medienberichten zufolge soll sich das Lied tatsächlich auf das Massaker der islamistischen Hamas auf israelischem Boden vom 7. Oktober bezogen haben.

Nun hat die EBU den überarbeiteten Song genehmigt, wie Kan vermeldete. Israel nimmt somit an dem vom 7. bis 11. Mai stattfindenden 68. Song Contest teil, wie der Sender am Donnerstag unter Berufung auf die ESC-Veranstalter aus Genf erklärte.

Laut einer Erklärung kam der Sender mit der Änderung des Inhalts auch einer Bitte des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog nach, der sich an den Vorstand des Senders gewandt hatte. Israel müsse in einer Zeit, in der diejenigen, die das Land hassten, versuchten es auszuschließen und zu boykottieren, seine Stimme erheben, plädierte Herzog laut Senderangaben für die Teilnahme seines Landes am ESC.

Kan hatte zunächst mitgeteilt, den Text nicht bearbeiten zu wollen, seine Entscheidung dann aber revidiert.