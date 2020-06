Hubert von Goisern zog alle Register

Von Goisern und seine dreiköpfige Band zogen von Anfang an alle Register: Ziehharmonika-Soli, so gefühlvoll, dass sogar die Punks Szenenapplaus gaben. Bass und Gitarre, die bei melancholischen, leisen Stellen mit ungewöhnlichen Tönen Akzente setzten und bei den schnellen ungestüm vorpreschten. Es gab reinen Blues mit "I versteh di nit" und einem Cover von Janis Joplins " Mercedes Benz", Jazziges mit "Es is wias is".

Hubert von Goisern selbst spielte neben der Ziehharmonika Klarinette, Klavier und Gitarre, unterhielt zwischendurch mit fast komödiantischen Erzählungen zur Entstehungsgeschichte der Songs. Trotzdem kam euphorische Stimmung im MuseumsQuartier erst nach einer Stunde auf. "Weit, weit weg" war der erste Höhepunkt, "Hiatamadl", der Durchbruchs-Hit von 1992, der zweite. Und ab "Brenna tuats guat" hüpften und tanzen, sprangen und sangen Punks und Dreadlocks ausgelassen mit Dirndln und Lederhosen.