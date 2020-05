Hubert von Goisern ruft Heilige an

Wie ein musikalisches Mosaik ist die neue CD von Hubert von Goisern geworden. Der Titel "Entwederundoder" soll die Vielfalt zeigen, die sich von Volksmusik, über Pop, Rock und Duane-Eddy-Sounds bis zum Barjazz erstreckt. Die zumeist humorvollen Texte geben selbst Kinderlied-Melodien wie der von "Indianer" Charme. Highlights sind "Lebwohl" und "Nit lang her", das groteske "Es is wias is" und der pumpende Blues von "I versteh di nit".



KURIER-Wertung: **** von *****



INFO: Servus TV zeigt am 25. 8. um 21.05 Uhr eine Doku über die Wirtshaus-Tour und am 30. 8. um 22.30 Uhr " Hubert von Goisern - In Concert", - aufgenommen 2001 beim einem Folk-Weltmusik-Festival in Deutschland.



Im Jänner 2012 tritt von Goisern in Graz und Linz auf, im April in Innsbruck und Wien. Karten und Infos siehe Link unten.