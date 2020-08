Hubert von Goisern: Calypso für Eisbär, Sympathie für Lehár

Auf dem Album gehen Sie gleich mit dem ersten Song „Freunde“ auf die Nazi-Zeit ein. Sie beschreiben darin, wie Franz Lehár trotz guter Beziehungen zum Regime sich nicht für seinen jüdischen Freund Fritz Löhner-Beda einsetzte, der nach Auschwitz transportiert und erschlagen wurde. Warum schwingt da auch etwas Verständnis für Lehár mit?

Ich hab große Sympathie für jeden, der durch diese Zeit durchgehen musste. Und ich traue mich nicht zu sagen, ob ich in so einer Situation nicht auch in Deckung gegangen wäre und geschaut hätte, dass ich irgendwie durchkomme. Lehár war beim Einmarsch 68 Jahre alt. Man hat ihm geraten, nach England oder New York auszuwandern, aber er sagte, ich kann die Sprache nicht, ich bin zu alt dafür. Er hat es geschafft, dass seine jüdische Frau zur Ehrenarierin ernannt wurde, aber das war natürlich eine prekäre Situation für ihn. Ich hätte das Lied auch nicht gemacht, wenn ich nicht ein Interview mit ihm gehört hätte, in dem er auf den Tod von Löhner-Beda angesprochen wurde. Da hört man, wie er in Tränen ausbricht und sich dann drüberrettet, indem er sagt, er wusste nichts davon. Das ist natürlich Blödsinn, denn es hat ihn offenbar schwer beschäftigt.