Die neue deutsche Stimme von Homer Simpson, Christoph Jablonka (60), musste sich der TV-Serie erst nähern. "Ich hab es nicht so intensiv verfolgt, muss ich gestehen" sagte er der Deutschen Presse-Agentur. So richtig eingetaucht sei er erst nach dem Casting. Danach habe er sich intensiv vorbereitet und vor allem an seinem Vorgänger Norbert Gastell orientiert.

"Viel besser kann man's nicht machen", sagte Jablonka. Mit seiner Premiere als Homers Stimme zeigt sich der Synchronsprecher zufrieden: "Ich fand's eigentlich ganz okay von meiner Seite aus". Ein paar Sachen würde er heute allerdings anders machen, "vielleicht ein bisschen kräftiger". Auch die Reaktionen der Zuschauer, die er mitbekommen habe, seien bisher "relativ wohlwollend". Er könne natürlich verstehen, dass die Fans eine gewisse Zeit bräuchten, sich an die Umstellung zu gewöhnen.

Simpson-Doppelgänger (aus dem Archiv)

Seit 1989 gibt es die Simpsons-Serie im Fernsehen und auch nach 22 Staffeln und fast 500 Folgen ist kein Ende in Sicht. Fast jeder kennt die gelben Figuren - und vielleicht auch einige Leute, die ihnen ähnlich sehen. Wir haben Promis gesucht, die wie Homer, Bart und Co aussehen ... Cindy aus Marzahn geht gleich als doppelte Doppelgängerin durch. Und zwar als Selma und Patty Bouvier, den - sagen wir einmal - etwas derben Zwillingsschwestern von Marge Simpson. Jerry Stiller, bekannt als Arthur Spooner aus "King of Queens", und Grandpa Simpson weisen nicht nur äußerliche Gleichartigkeiten auf. Von beiden TV-Cholerikern kann man auch in Sachen "richtig Fluchen" verdammt viel lernen. Rihanna, die uneheliche Tochter von Tingel Tangel Bob? Immerhin hat Maria Shriver die Affäre ihres Noch-Ehemannes auch erst durch die Ähnlichkeit des unehelichen Sohnes mit Schwarzenegger bemerkt. Jeff Goldblum sah schon mal wie eine Fliege aus (im gleichamigen Cronenberg-Film nämlich), aber auch Barkeeper Moe aus den Simpsons ähnelt er. Ein Bart Simpson-Look-A-Like mit "Block Head" ohne Gelbstich ist nur schwer zu finden. Spongebob hat etwas Ähnlichkeit mit dem Simpsons-Spross. Der ist aber auch gelb (und gezeichnet). Ansonsten fanden wir noch Pauly D aus der Reality-Show "Jersey Shore", ... ... Borat-Darsteller Sacha Baron Cohen und ... ... den Schauspieler Axel Stein mit einer Art Bart-Frise. Ned Flanders, die Spießigkeit in gelber Person, hat einige Doppelgänger. William H. Macy ("Fargo") zum Beispiel, ... ... Commissioner Gordon, wenn er von Gary Oldman gespielt wird, oder ... Bryan Cranston als sein Alter Ego Walter White in "Breaking Bad". Auch bekannt als Hal in "Malcom mittendrin". Sacher-Chefin Elisabeth Gürtler kann sexy sein wie Edna Krababbel. Nicht unbedingt ein Kompliment ist es, mit Montgomery "Monty" Burns verglichen zu werden - außer es geht um seinen wirtschaftlichen Erfolg. ORF-Programmchef Wolfgang Lorenz erinnert aber nur äußerlich frappierend an den Atomkraftwerkbesitzer und Misanthropen. Auch Talkshow-Legende Larry King weist eine gewisse Analogie zu Mr. Burns auf. Und weil die Ähnlichkeit so nett anzusehen ist, gibt's einen zusätzlichen Bildvergleich. Die Frisur passt bei Phil Spector nicht ganz - anders wäre es ohne sein Haartoupet - doch der Musikproduzent und verurteilte Mörder hat zumindest den bösen Mr. Burns-Blick. Gestandene, solide, amerikanische Männer: Tim Allen und Rektor Skinner. Tut uns leid Paul, aber die Bildvergleiche geben uns recht. Schauspieler Paul Giamatti und Homer Simpson können gleich gut auf einer Couch herumlümmeln, oder ... ... dämlich-erschrocken schauen. Ein Homer-Double in Perfektion. Auch ein bisschen ähnlich sieht der eigentlich auf Helden spezialisierte Bruce Willis dem Faulenzer Homi. Ein junges Lisa Simpson-Look-A-Like konnte nicht gefunden werden. Doch als etwas gealterte Simpsons-Tochter ist eine Similarität mit Hilary Clinton klar zu erkennen. Slash ist ein 1A-"Otto, der Busfahrer"-Double. Oder ist die Figur gar vom Ex-Guns'n'Roses-Gitarristen inspiriert? Josh Saviano wurde durch die Rolle des Paul Pfeiffer in "Wunderbare Jahre" bekannt. Und der sieht Bart-Kumpel Milhouse sehr ähnlich - von der blauen Haarpracht einmal abgesehen. Enrique Iglesias kann mindestens genau so herzig gucken wie Pepi von den Simpsons. Adrien Brody kann als Dr. Nick Riviera ordinieren. Aber auch Steve Buscemi geht als Doppelgänger von Riviera durch. Marge Simpson ist das eindeutige Frisur-Vorbild von Amy Winehouse. Auch die Rapperin Nicki Minaj eifert Marge nach. Maggie Simpsons hat nicht viele Look-A-Likes. Da geht gerade noch Dennis Hopper als Bösewicht King Koppa in "Super Mario Brothers" durch. Brutale Raubeiner in rot: Hausmeister Willie und Owen Hunt aus "Grey's Anatomy", gespielt von Kevin McKidd. Schauspieler Reginald VelJohnson ist in den meisten seiner Rollen (Sitcom "Alle unter einem Dach", "Stirb langsam 2") als Polizist zu sehen und sieht ebenso wie Chief Wiggum gut genährt aus. In einem Doughnuts-Wettessen würde er aber trotzdem gegen Wiggum abloosen. Und zum Schluss muss auch noch der Simpsons-Erfinder selbst, Matt Groening, herhalten. Eine leichte Ähnlichkeit konnten wir mit dem Comic-Verkäufer feststellen.

Jablonkas Vorgänger Norbert Gastell hatte Homer 26 Jahre lang seine Stimme geliehen. Er starb im November 2015 im Alter von 86. Beim Casting für die neue Stimme des gelben Familienvaters setzte sich Jablonka gegen fast 100 andere Synchronsprecher durch.