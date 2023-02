Hollywoodstar der 50er-Jahre: Stella Stevens gestorben

Stella Stevens, die in den 1950er-Jahren zu den Stars in Hollywood zĂ€hlte und mit Elvis ("Girls! Girls! Girls!”), Jerry Lewis ("Der verrĂŒckte Professor", siehe Artikelbild), Bing Crosby ("Engel auf heißem Pflaster"), Brigitte Bardot oder auch Raquel Welch vor der Kamera stand, ist tot. Laut New York Times wurde sie 84 Jahre alt.

Stevens habe die ihr zugeschriebene Rolle als Sexsymbol abgelehnt: "Ich konnte nichts dagegen tun", sagte sie einmal. Dass sie nach ihrer Schauspielkarriere als Regisseurin in Hollywood nicht Fuß fassen konnte, schrieb sie dem dortigen Sexismus zu.