Marlon Brando: Ein Leben voller Tragödien

Nur wenige Schauspieler haben so viel Ruhm erlangt wie Marlon Brando. Er hat Hollywood geprägt wie kein anderer, doch sein privates Leben war voller Tragödien, in denen Drogen und Alkohol mitspielten. Ein Sohn musste wegen Totschlags ins Gefängnis, eine Tochter nahm sich das Leben, seine Beziehungen waren zahlreich doch immer nur von kurzer Dauer.

Marlon Brando wurde am 3. April 1924 in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska als Sohn zweier Alkoholiker geboren. Als er elf Jahre alt war, trennten sich die Eltern, woraufhin er mit seiner Mutter nach Kalifornien zog. Er flog aus allen Schulen und war Bauarbeiter, ehe er im Alter von 23 Jahren seine Berufung fand und das legendäre „Actors Studio“ in New York besuchte.

Der Film regte Gerhard Bronner dazu an, das Lied „Der Wilde mit seiner Maschin’“ zu schreiben, das in der Interpretation Helmut Qualtingers zum Evergreen des Wiener Kabaretts wurde:

Der Regisseur Elia Kazan holte ihn für das Drama „Endstation Sehnsucht“ an den Broadway, wo er den Durchbruch feierte. Bald auch von Hollywood entdeckt, drehte Brando rund 40 Filme, darunter Klassiker wie „Meuterei auf der Bounty“, „Der Pate“, „Apocalypse Now“ und „Die Faust im Nacken“, mit denen er Weltruhm erlangte. 1953 wurde er in „Der Wilde“ als Anführer einer Rockerbande zum Idol der rebellischen Jugend.

Auch wenn Österreichs James-Bond-Bösewicht Christoph Waltz kürzlich in einem Interview meinte, Brando sei in seinen späteren Jahren ein „Schmierenkomödiant“ gewesen, ändert das nichts an dessen Bedeutung. Jedoch: So erfolgreich Brando in seinem Beruf war, so sehr scheiterte der Oscar-Preisträger im Privatleben. Er selbst gestand, „als Vater versagt zu haben“, jedenfalls war er den zehn Kindern, die von vier Frauen stammten, kein Vorbild, hatte er doch ständig wechselnde Affären, zu denen Marilyn Monroe, Marlene Dietrich und Ursula Andress zählten. Seine Frauen verzweifelten an seiner pathologischen Untreue, aber auch daran, dass er Gewalt gegen sie anwendete.

Am 16. Mai 1990 kam es zur Tragödie seines Lebens. An diesem Abend traf er sich in seiner Villa in Beverly Hills mit seinem Sohn Christian, seiner Tochter Cheyenne und deren Lebensgefährten Dag Drollet. Während des Essens soll Cheyenne zu ihrem Halbbruder Christian gesagt haben, dass Dag sie mehrmals geschlagen hätte. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Christian und Dag, bei der sich aus Christians Pistole ein Schuss löste. Dag Drollet war sofort tot.