Hollywood-Legende James Caan ist tot

Parade-Rolle als Sonny Corleone

James Caan wurde 1940 als Sohn jĂŒdischer Immigranten aus Deutschland im New Yorker Stadtteil Bronx geboren. Nach der Schauspielausbildung erhielt er zuerst Theater-, anschließend TV-Serienrollen. Seine erste ernstzunehmende Rolle in einem Kinofilm hatte er 1964 in dem Thriller "Lady in a Cage". Zwei Jahre spĂ€ter durfte er an der Seite von Western-Legende John Wayne in El Dorado spielen.

Es sollten zahlreiche Hollywood-Filme folgen. 1969 erhielt er seine erste Auszeichnung fĂŒr die Verkörperung eines Football-Spielers in "Liebe niemals einen Fremden" von Francis Ford Coppola. Der Kult-Regisseur verhalf Caan schließlich zu Weltruhm, als er ihn in "Der Pate" Sonny Corleone verkörpern ließ. FĂŒr die Rolle des Mafiosos erhielt er eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung als bester Nebendarsteller.