"Hollands Meister“ an der Volksoper: Ein Fest der Tanzkunst

Mit der ersten Premiere seiner Direktionszeit setzte Martin Schläpfer wichtige Signale für die Zukunft des Wiener Staatsballetts. „Hollands Meister“ sorgt für höchstes tänzerisches Niveau, eine Aufwertung des Spielorts Volksoper und eine schlüssige Dramaturgie.

„Hollands Meister“ mit Choreografien von Sol León/Paul Lightfoot, Hans van Manen und Jirí Kylián ist nicht nur eine Hommage an die Entwicklung des Balletts der letzten Jahrzehnte in niederländischen Compagnien. Darüber hinaus zeigt der Abend anspruchsvolle Choreografien, die Tanzgeschichte geschrieben haben, in Wien erstmals an einem Abend verbunden.