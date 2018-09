Holladjö aus Pjöngjang: Die Band Laibach in Graz

„Heimat Kunst Radikal“ ist am T-Shirt einer Besucherin der Eröffnungsperformance des steirischen herbsts zu lesen. Die neue Festival-Intendantin Ekaterina Degot will heuer unter dem Titel „ Volksfronten“ das Volkstümelnde an der Nase packen und die Folklore aus der Hand des Faschismus reißen (bis 14.10.).

Aber ist ihr Programm selbst schon politisch vereinnahmt worden? Am Grazer Schlossberg schallt am Donnerstagabend die Botschaft durch die Lautsprecher, dass Österreich nunmehr von einer „schwarzbraunen Koalition“ und einem „Kanzler mit dem Gesicht eines sanften Apostels“ regiert werde; die Zensur sei „in alle Poren der Gesellschaft eingedrungen“. Der Intendantin sei also gar nichts anderes übrig geblieben, als die Band Laibach, die bereits Jörg Haider „sehr geschätzt“ habe, zur Eröffnung einzuladen. Das sei „Fakt“. „Fiktion“ dagegen sei: „Nichts oder nur sehr wenig von alledem ist wahr“.