"Holiday on Ice" nimmt mit auf eine Reise zu den Sternen

Bei „Supernova“ war für ihn die Herausforderung, „etwas zu kreieren, was so nicht im Fernsehen zu sehen ist: Es hat etwas Magisches, wenn es in der Arena dunkel wird, und alle gespannt sind darauf, was passieren wird.“

Ob Oper, Zirkus, Ballett oder Holiday on Ice – das sei das Um und Auf von Liveshows. „So lassen wir es in ,Supernova’ wirklich schneien und inszenieren ein Meer von Nordlichtern, die den Menschen sicher in Erinnerung bleiben. Denn Live-Entertainment muss einzigartig sein.“ Dazu gehören eine gute Geschichte, rund 300 farbenprächtige und extravagante Kostüme, Luftartistik mit „Flying Elements“ über die Köpfe des Publikums hinweg und ein bisschen Comedy. Es müsse authentisch sein: „Beim Eiskunstlaufen sogar noch ein bisschen mehr als etwa beim Tanz“, so Cousins. „Die Skater, die sich nicht nur auf, sondern auch über dem Eis bewegen, sollen sich ihrem Standard gemäß wohl fühlen und können etwas mehr individuell agieren. Da kommen in der Performance die einzelnen Persönlichkeiten besser zum Vorschein.“