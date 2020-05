Holding hat Pflichten, der Minister die Macht

Die Bundestheater-Holding erhält zwar mehr Verantwortung, der Kulturminister aber mehr Macht. Die Basisabgeltung, derzeit 148,9 Millionen Euro, wird zwar mit Jänner 2016 um 14 Millionen beziehungsweise 9,4 Prozent angehoben, eine jährliche Valorisierung der Summe gibt es aber nicht. Darauf einigten sich die Koalitionspartner in ihren Verhandlungen über die Novelle des Bundestheaterorganisationsgesetzes.

Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) präsentierte die Ergebnisse am Mittwoch. Er spricht von der "größten Strukturreform der Bundestheater" seit der Ausgliederung von Burgtheater, Staats- und Volksoper vor 15 Jahren. Der Entwurf wird nun zur Begutachtung ausgeschickt, am 16. Juni dürfte die Novelle den Ministerrat passieren. Anfang Juli soll die Abstimmung im Nationalrat folgen, Anfang September der abgeänderte Text in Kraft treten. Kurz danach will Ostermayer den Job des Holding-Geschäftsführers ausschreiben.

Aufgrund der Malversationen im Burgtheater, die im Winter 2013/’14 publik wurden, und einem desaströsen Rechnungshofbericht über die Holding beauftragte Ostermayer die ICG (Integrated Consulting Group) mit einer Studie zur Optimierung der Organisationsstruktur. Der Bericht, im Dezember vorgelegt, empfahl eine "strategische Managementholding".