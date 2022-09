"Hold Me Closer": Britney Spears und Elton John singen im Duett

In dem bunten Videoclip, der am Dienstagabend auf YouTube veröffentlicht wurde, treten Britney Spears und Elton John allerdings nicht selbst auf - stattdessen sind die Performances mehrerer tanzender Paare zu sehen. Die ukrainische Musikvideo-Regisseurin Tanu Muino drehte in Mexiko-Stadt, wie es in einer Mitteilung zu dem Video hieß.

Ziel war es demnach, eine Intimität einzufangen, "die der Welt durch die Wirren und das Chaos der letzten Zeit so sehr fehlt". "Ich wusste, dass das Publikum und die Fans eine Menge emotionaler Erwartungen in dieses Video setzen würden. Mit dieser Verantwortung musste ich etwas Anderes und Unerwartetes machen", sagte Muino laut Mitteilung. Mit dem Tanz im Video habe sie John und Spears stolz machen wollen. Das gemeinsame Lied der beiden Musiker war bereits im August veröffentlicht worden. Es ist ein Remake von Johns Hit "Tiny Dancer" aus dem Jahr 1971.