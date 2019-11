Hohe Auszeichnung: Prix Goncourt geht an Jean-Paul Dubois

Vom Sportreporter zum Romancier

Jean-Paul Dubois wurde 1950 in Toulouse geboren, studierte Soziologie und arbeitete zunächst als Sportreporter, danach als Reporter des Nachrichtenmagazins "Nouvel Observateur". Er hat bereits über ein Dutzend Romane sowie Reiseberichte und Essays veröffentlicht und wurde 2004 für "Une vie francaise" mit dem renommierten Prix Femina ausgezeichnet. Bereits mit seinem vorigen Roman, "La succession", war er 2016 in der engeren Auswahl für den Prix Goncourt gewesen. "Wenn die Romane von Jean-Paul Dubois aus dem Englischen übersetzt wären, hätte er in Frankreich einen Status, der John Irving oder William Boyd vergleichbar wäre", sagte Bernard Pivot, Präsident der Akademie Goncourt.

Auf Deutsch sind von Dubois u.a. die Romane "Ein französisches Leben" (2007) und "Der Fall Sneijder" (2014) erhältlich. Sein neuer Roman handelt von einem Mann, Paul Hansen, der in Kanada in einem Gefängnis sitzt. In seiner Zelle lässt der Pfarrerssohn in tragikomischem Ton sein Leben Revue passieren - bis hin zu jenen Ereignissen, die zu seiner Verurteilung führten.

Prix Renaudot an Sylvain Tesson

Der zeitgleich vergebene Prix Renaudot ging heute an Sylvain Tesson für "La panthère des neiges" ("Der Schneeleopard"). Das Buch des 47 Jahre alten Schriftstellers handelt von einer einzigartigen Begegnung, in deren Mittelpunkt das titelgebende Tier steht.