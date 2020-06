Hörbuch einer Zeitzeugin

Der Todesstrafe wegen "Hochverrats" entging Käthe Sasso im Prozess kurz nach ihrem 18. Geburtstag nur aufgrund ihres Alters.

In Ravensbrück – dem größten Lager für weibliche KZ-Häftlinge – sah sie, wie an den Gefangenen experimentiert wurde: Man schoss sie an und gab Benzin in die Wunden, Glassplitter, Gift. Es gibt auch Lichtblicke in der Finsternis, Freundschaften, ein Stück Brot, mit dem man nicht gerechnet hat. Auch darüber spricht sie. Nein, diese Kassette mit den drei CDs gehört nicht in die Schulen. Sie gehört in jedes einzelne Klassenzimmer.