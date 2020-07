Höhenflug mit dem ersten Roman

Wie kommen Sie zu Ihren Bildern, wie ist Ihre Arbeitstechnik?

Es ist ein sich vorwärts oder entlang Hanteln, oder eine Naht, die an einer langen Linie entlangfährt und wo man immer wieder einen Stich macht. Ich schreibe immer recht kurze Textstellen, und überarbeite diese so lange, bis sie für mich stimmen. Es ist kaum mehr möglich, da noch einzugreifen, durch die Montagewechsel und weil alles auf einander bezogen ist. Oft stelle ich mir zuerst gewisse Bilder vor. Es ist wie die Geburt der Geschichte aus der Sprache und nicht umgekehrt. Es ist auch die Lust am Fabulieren und einen Ton zu imitieren. Zum Beispiel der Großvater, der immer diesen recht patriarchalen Herrschergestus hat - da ist es mir eine Freude, das sprachlich auszuformulieren und so, im Beiwagerl, ergibt sich dann die Geschichte.

Wie lange haben Sie an dem Buch gearbeitet?

Das war schon ein längerer Arbeitsprozess. Es waren drei Jahre, in denen mich diese wahnsinnigen Flieger und Bruchpiloten begleitet haben.

Sie kommen eigentlich von der Bildenden Kunst. Wie kam es nun zur literarischen Entwicklung und bis zum Debütroman?

Die Sprache und die Bilder kamen bei mir immer zusammen in einzelnen Arbeiten. Seit ich künstlerisch arbeite, gehören diese Bereiche zusammen. Für mich sind es eigentlich zwei ganz ähnliche Denkweisen, ich denke auch in der Sprache sehr bildhaft und mit Augenzwinkern. Das Schöne in der Bildenden Kunst ist: Man kann alles verwenden; Ein Teil, das weggeworfen worden ist, kann man verwenden und in einen Kontext stellen, sodass es wieder eine Bedeutung hat. Dieses Found Footage-Verfahren interessiert mich sehr. Ich glaube, dass extrem viel vorhanden ist, das man collagieren und in eine Form gießen kann. Es sind für mich häufig Anklänge an Filmszenen, Liedtexte; das muss der Leser gar nicht merken. Für mich ist das aber so, dass ich da in mich Hineinkichern muss. Denn das erzeugt so ein Pathos, das gleichzeitig wieder lächerlich gemacht wird.

Wie ist die Figur der Japanerin entstanden?

Sie ist wieder über das Betrachten von Bildern entstanden. Ich bin fasziniert von alten Holzschnitten, wo Geishas dargestellt sind, Damen mit ihren Riesenfrisuren, die Farben der voluminösen Kleider und dennoch diese ornamentale, flächige Musterzeichnung. Das hat mich visuell so fasziniert, dass ich unbedingt eine entführen und in den Text hineinbringen musste. Und für die Biografie des Großvaters ist es natürlich sehr wichtig, dass etwas ganz Exotisches dabei ist, weil er hat ja mindestens die Welt gesehen.

In anderen Kulturen ist der Respekt vor älteren Menschen bzw. deren Weisheit stärker ausgeprägt als im Westen...

Wer jetzt gerade alt und jung ist in der Konstellation im Buch, ist je nach Situation unterschiedlich. Der Großvater verhält sich ja oft wie ein ungezogener Fratz, die Kinder sind eigentlich altklug und weise wie Methusalems. Man sollte diese Grenzen für sich und im Alltag nicht so stark ziehen und mehr an diese Austauschbarkeit glauben. Es gibt total wache, alte Menschen, es gibt wiederum junge Menschen, die schon so fertig sind mit dem Leben, dass man keine interessanten Dinge mehr mit ihnen besprechen kann.