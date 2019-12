Hochglanz mit Hirn: mumok-Ausstellung kratzt an den Oberflächen

Es gab vermutlich noch nie so viele geile Bilder wie heute.

Der Ausdruck scheint angebracht, weil jene Fotos, die uns heute auf Plattformen wie Instagram und in Hochglanzprospekten begegnen, unverhohlen auf ein Lustempfinden abzielen. Vom Pornografischen soll hier gar nicht die Rede sein – es geht um Autos, Parfüm- und Whiskyflaschen, um Jachten und wohl auch um menschliche Körper, die genauso glatt und makellos erscheinen müssen wie die Karosserien von Luxusgefährten. Um Motive so aussehen zu lassen, fließt viel Energie in Inszenierung und digitale Bearbeitung.

Zugleich hat die künstlerische Fotografie ein Inflationsproblem: Es scheint kaum noch Nischen zu geben, wo sie einen Sonderstatus behaupten kann. Jene vier Künstlerinnen, die das mumok derzeit in der Gruppenschau „Objects Recognized in Flashes“ zeigt, suchen neue Aspekte in einer übersteigerten Inszenierung, die versucht, Aggregatszustände der Fotografie – vom Digitalbild bis zum Hochglanzabzug – mit in den Blick zu nehmen.