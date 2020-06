Hinterberger: Zerwürfnis mit "Mundl" Merkatz

Wir haben uns in Frieden voneinander verabschiedet", so Karl Merkatz (81) über sein letztes Treffen mit dem am Montag verstorbenen Kult-Autor Ernst Hinterberger vor zwei Jahren. Im KURIER-Gespräch berichtet dagegen Karla Hinterberger, die Witwe des Schöpfers der Figur "Mundl", die Merkatz 1975 berühmt machte: "Der Ernst hat mich ausdrücklich gebeten, diesen Herrn nicht zu seiner Trauerfeier einzuladen. Er hat wörtlich gesagt: ,Den Karl hab ich als Mensch verloren." Ich hoffe, dass sein Wunsch respektiert wird. Der Ernstl hat als Buddhist niemanden gehasst. Er hat sich nur seelisch getrennt: ,Wann amal der Rollbalken unten is, dann geht er nimmer rauf!""