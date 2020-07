Hier gibt es immerhin Brekkies für den Sex

Früher bekam Marianne (die sich Marian nennt, klingt spannender) für einen Blowjob keine Brekkies für ihre Katzen und kein Brennholz. Heute schon. Hat sie sich’s verbessert?

Es ist ein dichter "Wald", den die KURIER-Kolumnistin in ihrem dritten Roman durchstreift. Sehr intensiv. Auch Männer werden sich (gern) zurechtfinden.

Marian war Modedesignerin. Edelstahl-Saftpresse, 300-Euro-Antifaltencreme und so. In Sparzeiten ging ihr Unternehmen krachen. Jetzt sitzt sie im geerbten Häuschen in einem Dorf. Friert. Stiehlt Kukuruz und Hühner. Fischt. Wildert. Will respektiert werden.

Starkes Frauenporträt einer starken Frau, die noch stärker wird.

***

KURIER: Darf man den Roman auch als Abgesang auf eine Zeit lesen, in der noch mehr möglich war?

Doris Knecht: Ja, das kann man. Ich glaube, die Jungen haben es heute wirklich nicht leicht: Wir – oder ich – bin zu einer Zeit erwachsen geworden, als manche Dinge und Routinen noch einigermaßen verlässlich waren, wo das eine noch relativ sicher zum anderen führte: Gute Ausbildung – gute Zukunft. Fleiß, Tüchtigkeit, Ausdauer – Erfolg. Und, zumindest in den kreativen Berufen: Man durfte sich ausprobieren. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so.