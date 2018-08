Hermann Nitsch: „Ich g’fall mir besser mit Bart“

KURIER: Sie wollten eigentlich Kirchenmaler werden. Warum?

Hermann Nitsch: Schon als 16-Jähriger hab’ ich mich mit den alten Meistern beschäftigt, sie kopiert und so weiter. In den Kirchen fand ich die größten Leistungen. Ich war sehr religiös und wollte, dass die Kirchenmalerei wieder aktiviert wird. Und ich wollte den Expressionismus ins Sakrale ausweiten. Ja, ich wollte Kirchenmaler werden – und jetzt als 80-Jähriger muss ich sagen: Ich bin es geworden. Aber ohne Kirche. Denn jeder Raum, den ich gestalte, wird zu einem sakralen Raum.

Sie sind in Floridsdorf aufgewachsen. Ihr Vater fiel 1944, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. War das ein bestimmendes Erlebnis für Sie?

Ich war fünf Jahre alt. Meine Mutter war traurig, meine Großeltern waren traurig. Alle haben g’sagt: „Bua, du hast jetzt kan Vatter mehr!“ Aber grad so ein junger Bub braucht einen männlichen Erzieher. Ich habe meine Freunde beneidet, dass sie Väter haben. Ein Großvater hat mich dann erzogen. Er war zeichnerisch sehr begabt, von ihm hab’ ich das Talent geerbt. Ich hab’ schon als Kind gern gezeichnet, Lokomotiven und so. Aber dann ist auch er gestorben. Meine Mutter hatte nicht die Kraft, mich zu erziehen. Ich hab’ nur Fußball gespielt. Und in der Schule war ich ein Träumer, ich hab’ mir Romane erdacht, wie Karl May sie geschrieben hat. In der dritten Klasse haben sie mich aus dem Gymnasium geschmissen – mit fünf Fünfern. Meine Mutter hat beim Direktor der Hauptschule gesudert, dass ich nicht wiederholen muss. Und so wurde ich in den B-Zug gesteckt. Da hab’ ich so einen Zorn gekriegt! Binnen kürzester Zeit kam ich in den A-Zug. Und der war die Voraussetzung, dass man eine höhere Lehranstalt besuchen durfte. Man hat sich dann erinnert, dass ich immer gut gezeichnet hab’, und mich auf die Grafische geschickt. Es gab 300 Bewerber, 30 haben sie aufgenommen. Das hat alles verändert. Ich hab’ mich vom Fußball abgewendet – und die Malerei studiert: Michelangelo, Tizian, Veronese, Giotto, Caravaggio … Rembrandt hab ich sehr verehrt. El Greco! Auf der Schiene fahr’ ich auch heute noch.

Nach der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt arbeiteten Sie fürs Technische Museum. Überfordert waren Sie aber nicht?

Es war so ein Grillparzer-Posten (Franz Grillparzer schrieb als Archivdirektor der k. k. Hofkammer im Büro seine Stücke, Anm.), ich musste nur Plakate machen, Ausstellungen gestalten. Und ich hatte viel Freizeit für mich. Ich hab’ dort die ersten Bilder gemalt, die wesentlich geworden sind, darunter das allererste Schüttbild.