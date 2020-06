Erstmals ohne Agatha Christie

Hercule Poirot sitzt in den 1920er-Jahren in einem Londoner Kaffeehaus. Er steht erst am Anfang seiner Karriere, aber schon ist er trotz seines Eierkopfes überzeugt von sich. ( Agatha Christie hat ihren eingebildeten Helden für "unausstehlich" gehalten.)

Da stürzt eine junge Frau zu seinem Tisch. Gleich, so sagt sie, gleich werde man sie ermorden. Aber, zweite Überraschung, Hercule Poirot möge bitte NICHT den Killer suchen und bestrafen. Denn die Gerechtigkeit werde auch so geschehen ...

Das ist es, was am 8. September zum weltweiten literarischen Ereignis werden soll. Der 34. Roman mit dem belgischen Detektiv Hercule Poirot – den man so schön ärgern kann, hält man ihn für einen Franzosen -– erscheint in 29 Sprachen und 50 Ländern.

Es wird der erste ohne Agatha Christie (1890 – 1976) sein.

Wie bei Sherlock Holmes und James Bond geht die Geschichte weiter. Die Familie der Schriftstellerin hat der 42-jährigen Britin Sophie Hannah erlaubt, "Die Monogramm Morde" zu schreiben. Auf Deutsch bringt der Hoffmann und Campe Verlag das Buch mit 50.000 Exemplaren Startauflage heraus. Sophie Hannah ist eine preisgekrönte Lyrikerin und Autorin von Psychodramen, zuletzt über Schlaflosigkeit. Sie fühlt sich geehrt, und der Enkelsohn von Agatha Christie glaubt, die Großmutter würde sich geehrt fühlen und so weiter.

Noch etwas ist dieser Tage bekannt geworden: Nach der Kaffeehaus-Bekanntschaft erfährt Poirot, in einem feinen Hotel seien drei Gäste umgebracht worden. Und jeder Tote hat einen Manschettenknopf im Mund.

Wie das mit der fast ermordeten Frau zusammenhängt, ist ganz logisch: wenn man auf seine "kleinen grauen Zellen" hört, von denen der geniale Unsympathler seit seinem Debüt in "Das fehlende Glied in der Kette" (1920) so überzeugt ist.