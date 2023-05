Herbert Grönemeyer in Wien: Sonder-Zugabe für "unglaubliche" Fans

Es ist auch egal, ob das heute wirklich in jeder Minute berechtigt ist. Denn man hat Grönemeyer und seine Band genau in dieser Halle schon besser gehört. Der Sound ist nicht optimal, oft gehen Feinheiten in den Arrangements, die man auf den Platten hören kann, in der Wucht und Laustärke des großen Ensembles unter - speziell, wenn alle Musiker gleichzeitig forsch losrocken. Aber vor allem hat man die Grönemeyer-Band auch hier in dieser Halle schon viele Male kompakter und viel exakter im Zusammenspiel gehört. Auch dem Star des Abends gelingt nicht alles, wenn er sich in seiner Euphorie mehr schreiend als singend durch die härteren Songs bewegt.