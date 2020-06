Die Kunst der Zufriedenheit

Mit "Morgen", der ersten Single aus dem neuen Album "Dauernd Jetzt" hat Herbert Grönemeyer ein euphorisches Liebeslied geschrieben. Doch, wie der 58-Jährige im KURIER-Interview erklärt, sind nicht alle Songs vom privaten Glück geprägt.

Soll der Albumtitel „Dauernd Jetzt" andeuten, dass es sich immer im Hier und Jetzt besser lebt ?

Zum Beispiel. Oder auch, dass man lernt, das Glück als das zu begreifen, was es ist. Es auch erkennt, wenn es kommt. Wir kriegen glückliche Situationen oft gar nicht mit, weil wir immer unter Druck stehen, nach vorne zu denken. „Dauernd Jetzt“ ist ein Wortspiel, das ausdrücken soll, dass man so einen Moment ausdehnt, wenn man ihn findet. Dass man, wenn man Zufriedenheit in sich entdeckt, sie erstmal anerkennt und dann versucht, diesen Moment zu strecken. Und nicht zu sagen, okay das habe ich jetzt erlebt, wie geht es weiter? Oder gar sagt, oh die Zukunft, ich hab Angst davor. Das habe ich von meinem Vater übernommen. Der war ein großer Lebenskünstler und hat das Leben voll genossen. Vielleicht auch, weil er in ganz jungen Jahren miterleben musste, wie sein Vater starb. Der war Bergwerks-Leiter und es gab einen Gas-Einbruch in der Grube. Mein Vater ist da mit hingegangen, stand mit seiner Mutter oben am Eingang. Sein Vater war der Erste, der runterging - und er war sofort tot. Ich denke, das hat meinen Vater so geprägt, dass er das Leben unglaublich liebte. Er konnte so gut Momente genießen. Er konnte am Mittagstisch sitzen und plötzlich sagen, mein Gott ist das herrlich. Und man dachte, was ist denn da jetzt gerade so herrlich?

Ist es Ihnen nach Ihren Schicksalsschlägen - nachdem 1998 innerhalb weniger Tage Ihre Frau und Ihr Bruder starben – ähnlich ergangen.

Nur auf längere Sicht gesehen. Am Anfang, in den ersten Jahren danach, fiel mir das sehr, sehr schwer. Man hofft immer darauf, dass sich die Fähigkeit, das Leben zu lieben wieder einstellt. Natürlich lernt man irgendwann später dann auch, kleinere Dinge wieder zu schätzen. Diese Haltung von meinem Vater hat mir damals unterbewusst sicherlich geholfen. Er sagte, je älter ich werde, desto stärker, toller und stolzer werde ich. Und irgendwann fall ich um und dann ist es gut. Er hat das Leben als Wachsen gesehen und war auch so: Bis 85 war er messerscharf im Verstand, klar und heiter. Das hat mir damals sicher ein bisschen geholfen. Was aber nicht heißt, dass man dann immer nur fröhlich hüpfend durch die Welt geht – auf keinen Fall. Das, was man erlebt hat, bleibt natürlich immer vorhanden.

Mit den Songs "Dauernd Jetzt" und "Wunderbare Leere" beschreiben Sie zwei Basis-Prinzipien der buddhistischen Philosophie, nämlich im Hier und Jetzt zu leben und die geistige Leere anzustreben. Zufall, oder haben Sie sich tatsächlich mit dem Buddhismus beschäftigt?