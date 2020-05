Herbert Föttingers Welt ist zwar eine Scheibe, aber sie dreht sich

Föttinger gab sich in der Rolle des Direktors kämpferisch. In Großbuchstaben ließ er auf der Wand hinter sich Parolen affichieren: "Die Josefstadt proklamiert: Theater ist für alle da. Auch für Andersgläubige." Und: "Die Josefstadt meint: Der Glaube kann ruhig groß sein. Wenn es die Vernunft auch ist."

Um die Gretchenfrage geht es allerdings nicht wirklich in der nächsten Saison: Als Klammer wählte Föttinger die Kritik an Kapitalismus und Profitgier. Eröffnet wird die Spielzeit am 3. September mit Gerhard Hauptmanns "Vor Sonnenuntergang" in der Regie von Janusz Kica, als letzte Premiere der Spielzeit inszeniert Torsten Fischer "Die kleinen Füchse" von Lillian Hellman (14. April).

Dazwischen gibt es August Strindbergs "Fräulein Julie" (8. Oktober, Regie: Anna Bergmann), "Der Gockel" von Georges Feydeau in der Übersetzung von Elfriede Jelinek (19. November, Regie: Josef E. Köpplinger) und eine vom Direktor mit Peter Turrini erstellte Kompilation der "Anatol"-Episoden Arthur Schnitzlers (17. Dezember, mit Helmuth Lohner und doch nicht Peter Weck, sondern Peter Matić). Zur Uraufführung gelangen "Totes Gebirge" von Thomas Arzt (21. Jänner 2016) und die Dramatisierung von Thomas Bernhards Roman "Auslöschung" in der Regie Oliver Reeses (25. Februar).