Der erste Popstar der Bilderwelt

Diese Szene sehen Besucher der Ausstellung „Lautrec – der Weg in die Moderne“ imKunstforum Wien gleich zu Beginn: Das Plakat mit dem „“-Sujet bescherte dem Maler 1891den Durchbruch in

Doch solche bildnerischen Hit-Singles, die in Sachen Auffälligkeit und Prägnanz auch nach 120 Jahren noch „funktionieren“, sind nicht der Grund, warum es sich lohnt, diese Ausstellung – die erste umfassende Retrospektive zu Toulouse-Lautrec in Österreich – zu besuchen. Denn Lautrec, der Popstar, dringt auch durch Lautsprecher zu uns; wer einmal ein Poster von La Goulue, Aristide Bruant oder einem anderen Lautrec-Favoriten in seiner Wohnung hatte, möge bitte aufzeigen.

Die Intimität, die der Künstler herzustellen und festzuhalten imstande war, erschließt sich aber nur vor den Originalen so richtig. Mit dünnen Ölfarben, Bleistift oder Pastellkreide hielt Toulouse-Lautrec sein Umfeld mit einer Eigentümlichkeit fest, die bis heute fasziniert. Auf Papier oder Karton gemalt, sind die Bilder für Restauratoren heute ein Albtraum – die Ausstellung ist daher auch ein logistischer und organisatorischer Kraftakt.