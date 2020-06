Henning Mankell kehrt Krimis den Rücken

Mehr war über sie nicht zu erfahren. Aber Mankell leitete die Notiz in eine feinsinnige Fiktion namens "Erinnerung an einen schmutzigen Engel" über ... in der jener Schimpanse im Puff, der den Kunden die Zigarren anzündet, im Kronleuchter (seinem Schlafplatz) als Symbol schaukelt:

Der weiß nicht mehr, ob er noch Affe ist oder schon Mensch. Fast allen im Roman verlieren sich; und die Übersicht verlieren sie sowieso. Und fast alle haben Angst. Vor den Weißen. Vor den Schwarzen. Vor dem Fieber.

Der Roman ist nicht märchenhaft. Aber die Heldin ist überirdisch. Ein Engel halt, den die armen Eltern in Schweden ziehen ließen, damit er nicht verhungert.

An dieser Stelle muss nicht alles nacherzählt werden. Jedenfalls geht die 18-jährige Hanna im Maputo (damals Lourenço Marques) an Land und quartiert sich nichts ahnend in einem Hotel ein, welches ein Stundenhotel ist.

Den Chef, der immerhin darauf achtet, dass Freier die afrikanischen Prostituierten nicht (zu sehr) quälen und schlagen, diesen Portugiesen heiratet sie.

Er stirbt sehr bald.

Und Hanna ist plötzlich reich. Aber wird nicht deppert wie die Rassisten in ihrer Umgebung, die Geld scheffeln, indem sie z. B. Diamanten plündern oder weiße Schäferhunde züchten, vor denen sich die Einheimischen besonders fürchten.

Hanna hasst nicht. Sie verachtet nicht. Als 20-Jährige wird sie ... schwarz.

Insofern, als sie eine Frau unterstützt, die ihren weißen Ehemann erstach – der hatte nämlich seine Familie in Portugal verheimlicht.

Dass sie sich einmischt, ist nicht einmal den Schwarzen recht, aber so sind Engel nun einmal (hoffentlich), bevor sie wegfliegen.

Mankell schafft unvergessliche Bilder. Zärtliche und brutale, heiße, staubige und eiskalte. Seiner Hanna aber hat er kein Gesicht gegeben. Man kann sich nicht vorstellen, wie der Schriftsteller sie sich beim Schreiben vorgestellt hat. Man muss sich’s selber ausmalen. Man darf.

KURIER-Wertung: ***** von *****