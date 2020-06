Das "ausgedingste" Gras auf der Alm ist gerade noch erträglich

Konzentrieren wir uns auf den Roman und nicht auf die Berliner Autorin, die für ihr Debüt „ Axolotl Roadkill“ 2010 in den Himmel gelobt und dann unter Plagiatsverdacht fallen gelassen wurde (wegen einiger Sätze, die sie ohne Quellenangabe eingebaut hatte).

Ein Jojo fürs Feuilleton.

Konzentrieren wir uns auf „Jage zwei Tiger“. Der Titel soll heißen: Scheitern ist sowieso angesagt. Also möge man nicht gleichzeitig zwei Hasen jagen (und dann bestenfalls einen treffen). Sondern gleich zwei Tiger: Wenn schon, dann ordentlich in die Katastrophe. Seltsam, dass Hegemanns traurige Romanfiguren am Schluss – heiraten.

21 ist sie eben geworden, und dass sie sprachlich etwas zu bieten hätte, ist sofort klar. Hoffentlich tut sie’s demnächst. Hoffentlich glaubt sie in ihrem dritten Roman dann nicht mehr, cool und schnoddrig sein und alle Leser niederreden zu müssen. Dass das Gras auf der Alm „ausgedingst“ ist, hat ja was.

Und dass das Essen bloß ein „Curryscheiß“ ist, kann ja vorkommen.

Sogar Dialoge in der Art „Scheiß drauf.“ – „Egal, scheiß drauf“ ... sind durchaus berechtigt (weil ’s ja mit unter gute Philosophie ist).