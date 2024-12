Helene Fischer wäre gern ein Erdmännchen

Für viele gilt: Es ist nicht Weihnachten gewesen, wenn nicht Helene Fischer in einem engen roten Paillettenoverall kopfüber singend von einem Trapez gebaumelt ist. Die „Helene Fischer Show“ ist sozusagen das „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ für Schlagerpop-Fans. Heute Abend ist es denn auch so weit: Fischer lädt Gäste zum Duettsingen und Plaudern. Robbie Williams, der seinen Film „A Better Man“, in dem er selbst als Affe vorkommt, präsentiert, verrät sie, dass sie sich in einem Film als Erdmännchen sehen würde. Dann singen sie „She’s the One“ und es gibt ein Feuerwerk. Was braucht man mehr an jenem Abend, an dem die Geschenke noch ausgepackt unter dem Baum liegen dürfen und man sich von Festtagsessensresten ernährt? Zum Beispiel einen Reinhard Mey, der nach 25 Jahren erstmals wieder in einer TV-Show live auftritt (20.15, ORF 2).