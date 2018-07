Helene Fischer in Wien: Kleine Gefühle, groß wie das Stadion

Sei, so säuselt es während einer Umziehpause, wie ein Schmetterling im Wind! Denn es geht ums Fühlen, sie ist gekommen, um Liebe von der Bühne zu versprühen, ruft Fischer, sie hat die „Vision, euch glücklich zu machen“, wie nett, auch wenn man einander doch kaum kennt!

Das hört man gerne, und schaut man auch gerne an auf der hell strahlenden Super-LED-Wand. Dort tanzt sie in Videoeinspielungen wie die supersauberste Stripperin, zu "Verdammt ich lieb dich" gibt es sexy Sesseltanz, und man staunt, all diese nackte Haut und enge Kleidung, und trotzdem bleibt Fischer nachmittagsprogrammtauglich.

In Catsuit und Minirock kämpft sie die Schlacht um das Glück ihrer Fans, mit Luftballons und einem Truck, mit dem sie durch das Stadion fährt; mit 90er-Jahre-Großraumdiscostampfern (bei „I like to move it“ ist es „offiziell Zeit zum Durchdrehen“) und Kraftballaden für schwierige Zeiten, über deren Inhalt – „Freiheit“ – man lange philosophieren könnte, wenn das nicht dem Glücklichsein im Wege stünde.

Und Fischer kämpft oft auch mit verbotenen Waffen, wie, anfangs, der glitzernden Jeansshort, die bis zum Nabel hochreicht, oder dem Umhängekeyboard, viel später, bei „Atemlos“.

Selbiges wird Fischer übrigens nie: Ihre Stimme ist ungerührt von all der energetischen Ausdrucksgymnastik, die sie absolviert. Sie ist super-fit for super-fun, stürmt über die Bühne, umschlingt den Muskeltänzer, kickt das Bein, um Songs zu beenden. Allein das ist ein Trost für uns, die wir schon im ersten Stock keuchen. Fischer ist wie das eine Model, das unbedingt bei Heidi Klum gewinnen will und alle Aufgaben übererfüllt.

Die romantischen Momente, sagt Fischer, "kann man ruhig einmal teilen" mit dem Liebsten oder der Liebsten, die mitgekommen ist. Denn es soll ein Abend sein, an den wir uns in vielen Jahren erinnern, ein Sommermärchen, auch wenn das Wetter herbstlich war. Die Fans waren gerührt von der Größe dieses Abenteuers, und das war das Beste daran.