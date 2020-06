"Heiße Zeiten" im Museumsquartier

Wegen des Untertitels der Show "Die Wechseljahre-Revue" muss die Autorin dieser Zeilen gestehen, dass sie vorab etwas skeptisch war. Aber während der Vorstellung eines Besseren belehrt wurde. Denn inhaltlich geht es um vier Frauen von ganz unterschiedlicher Herkunft und Lebenserfahrung, die am Flughafen stundenlang auf ihre Maschine nach New York warten und während der schier endlosen Wartezeit untereinander eine umwerfende Kommunikation entfalten. Und dabei wird in der rasanten Inszenierung von Gerburg Jahnke gespielt, gesungen, getanzt und musiziert, was das Zeug hält.

Wobei die 20 integrierten musikalischen Welthits mit witzigen – zum Revue-Inhalt passenden – Texten versehen sind. Wie etwa Tina Turners "We Don’t Need Another Hero", Eric Carmens "All By Myself" oder ein Song aus Michael Jacksons "Thriller". Und die instrumentale Basis kommt von einer Band in kessen Stewardessen-Uniformen.