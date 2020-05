Freude über Schwedenbomben

Der 53-Jährige aus dem vierten Wiener Bezirk, der seit eineinhalb Jahrzehnten in Stuttgart lebt und malt und schreibt, war zu lang in einer Schublade eingesperrt, auf der " Krimi" steht.

Steinfest zum KURIER: "So klein ist diese Schublade ja nicht. Der Krimi kann alles und will alles. Und weil die Lade groß ist, ist da einiges an Mist und Monströsem wie auch einiges an Schönheit und Modernität zu entdecken. Ich finde also nicht, dass man als Krimiautor endlich mal ein ,richtiges‘ Buch schreiben muss, um sich literarisch zu betätigen. Doch die Etikettierung hat natürlich schon einige abgeschreckt."

Obwohl immer zu merken war, dass seine Bücher etwas Besonderes sind. Wo sonst gibt es im Krimi sprechende Ohren, böse Urzeitkrebse, eine exzentrische Lärche ...?

Wer sonst hat ausgerechnet, dass ein erwachsener Tyrannosaurus jährlich 292 Rechtsanwälte fressen müsste, um zu überleben?