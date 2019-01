Heimische Band: #MeToo-Debatte „ist aus dem Ruder gelaufen“

Musikalisch verpacken Destroyed But Not Defeated das – und Themen wie jugendliche Arroganz, die Vorteile des Älterwerdens und die Liebe – in einen etwas anderen Sound. Akustische Gitarren, Cello, Keyboards und Violine mischen sich ein. Der Spoken-Word-Künstler, Maler und Grafik-Designer Stephen Mathewson lieferte für „Hymn For The Clueless“ einen lyrischen Beitrag.

Und Ex-Sofa-Surfer Wolfgang Schlögl, ein langjähriger Freund des zweiten Band-Frontmannes Helmuth „Lelo“ Brossmann, spielt auf „Never Afraid“ Akkordeon und für den Song „ Led Zeppelin“ das Theremin – ein elektronisches Instrument, das auf dem Beach-Boys-Hit „Good Vibrations“ zu hören ist.