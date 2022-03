"Heilender Gesang": "Frozen"-Komponistin lobt ukrainisches Mädchen

Die Komponistin des Welthits "Let It Go" aus dem Film "Frozen" hat via Twitter ein ukrainisches Mädchen gelobt, das das Lied in einem Bunker während des russischen Angriffskriegs gesungen hat - und damit weltweit viral gegangen ist. "Singe weiter", schrieb Kristen Anderson-Lopez, die den Hit gemeinsam mit ihrem Mann geschrieben hat. "Wir hören dich."

Das Video des Mädchens