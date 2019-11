Hedy Lamarr: Hollywood-Diva mit Sex-Appeal und technischer Brillanz

Als ihr Ruhm verblasst, wird sie Filmproduzentin und geht pleite. Hotelbesitzerin bleibt sie nur bis zur nächsten Scheidung. Zweimal steht sie wegen Ladendiebstahls vor Gericht.

„Das große Glück blieb ihr versagt“, sagt ihr Sohn Anthony Loder. Sie hatte Angst, ihre Schönheit zu verlieren: Facelifts führten zu einem katastrophalen Ergebnis. Aber echt – wie oft behauptet – war auch nicht der Orgasmus in „Ekstase“: Da zeigt die Kamera ihr erregtes Gesicht, sie beißt sich in die Hand, dann hat die Zigarette ihren Auftritt. Den ekstatischen Ausdruck, so die Lamarr, hätte der Regisseur mit einem Nadelstich in ihr Gesäß erzeugt.

Im Filmarchiv findet von 12. 12. bis 7. 1. eine Hedy-Lamarr-Retrospektive statt.

Buchtipp: Michaela Lindinger „ Hedy Lamarr. Filmgöttin – Antifaschistin – Erfinderin“, Molden Verlag, 28 €