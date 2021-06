H.C. Artmann, 100: „kauf dir ein tintenfass“

„Er war ein altersloser Dichter“, hieß es in der Rede, die Klaus Reichert, jahrelang Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, in der Simmeringer Verbrennungshalle hielt.

Ein altersloser Dichter, „dessen Zeit immer gekommen war. Jede Generation, bis herab zur Jüngsten, konnte mit ihm, durch ihn, den Funken der Dichtung neu entfachen.“

Kurz vor seinem Tod im Dezember 2000 wollte der 79-Jährige gegen die schwarz-blaue Koalition auf die Straße. Er wog kaum noch 50 Kilo.

Zu Freunden sagte er, und das war bei Friederike Mayröcker ( 4.Juni) nicht anders: „Ich möchte noch so viel machen.“

Man sollte immer neu beginnen können.

Grüße vom Ende der Welt landen im Rathaus

Wienbibliothek. „Warum ich so viel reise?“ H. C. Artmann hat den Zusammenhang zu seiner Zeit als Soldat hergestellt: Der Zweite Weltkrieg habe ihn „in absonderliche regionen“ geschickt, die er sich „auf keinem atlas erträumt hatte – von einem ort zum andren ort und so fort und so fort ... und das kann ich mir anscheinend nicht mehr abgewöhnen.“

Sohn Patrick charakterisierte seinen Vater in einem Interview 1977 als „ewigen Reisenden“.

Die Ausstellung in der Wienbibliothek im Rathaus (Eingang Bartensteingasse 9, Loos-Räume) zum Anlass des 100. Geburtstags von H. C. Artmann hat den Titel „Recht herzliche Grüße vom Ende der Welt“.

Die Kuratoren Marcel Atze und Gerhard Hubmann erklären:

Das ist ein Zitat von einer Postkarte Artmanns an den Dramatiker Fritz Hochwälder, Westbahnstraße 3. Das Bild vom „Ende der Welt“ gibt den Assoziationsraum vor.

Zum KURIER: „Es geht ums Reisen im eigentlichen und literarischen Sinn, um Rückzugs- und Zufluchtsorte bis hin zu Vorstellungen des geografischen Weltendes und des Weltuntergangs.“

Die Bibliothek ist reich an Exponaten: 2004 erwarb sie den Nachlass – 13 Archivboxen und Mappen mit Werken, Karten, Briefen, drei Schreibmaschinen – und Spazierstock.

Die Ausstellung wird Mittwoch, 9. Juni 2021, um 18.30 Uhr eröffnet. Erwin Steinhauer liest H. C. Artmann. Im Internet wird von der Wienbibliothek live gestreamt.