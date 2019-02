Hayley Kiyoko in Wien: Regenbogen-Party mit schlechtem Sound

Diese bedingungslose Hingabe der Fans, die Kiyoko als „Lesbian Jesus“ verehren, ist in Wien aber auch bitter notwendig. Denn der Sound in der Brauerei ist ziemlich lange mehr als mies. Die brillante Schlagzeugerin und Bass-Gedröhne von der Konserve sind anfangs alles, was man hört. Kiyokos Stimme und die Melodien gehen - zumindest in den Seitenflügeln der Halle - komplett unter. Das bessert sich zwar mit Fortdauer der Show, wirklich gut wird es aber nie.

Das Publikum stört das nicht. Man hat Hits wie „Curious“ oder „Wanna Be Missed“ - aber eigentlich eh das ganze Programm - so gut ihm Ohr, dass man dazu fantasieren und selbst singen kann, was im Mix und der Akustik der Örtlichkeit verloren geht. Kiyokos Songs laden ja auch zum unbekümmerten Feiern ein. Sie macht Pop, der eingängige Melodien über geschickt verwobene Beats legt. Live wird sie dabei neben der Schlagzeugerin und zwei Tänzern auch von einem Gitarristen unterstützt, der das Ganze wahlweise mit rockigem Flair und oder mit funkigen Elementen würzt.

Auch wenn das alles nicht sonderlich innovativ ist, oder Kiyoko damit Musik-Geschichte schreiben wird, ist es doch ein etwas kantigerer Sound als sonstige Chartsware. Der macht auch unabhängig von der Botschaft „Liebe wen du willst, aber auch dich selbst“ Spaß. So, dass man ihn am Ende doch gerne besser und differenzierter gehört hätte.