Studie veröffentlicht – nach sechs Jahren

Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) hat Wort gehalten: Am Montag ließ er die Studie von Claudia Haas über ein "Haus der Geschichte Österreich" veröffentlichen. Sie umfasst drei Teile mit insgesamt 248 Seiten. Im Mittelpunkt stehen neben dem inhaltlichen Konzept auch ein Raum- und Funktionsprogramm sowie Budgetpläne.

Die Museologin Claudia Haas, Gründerin des Kindermuseums Zoom, war im November 2008 vom damaligen Kanzler Alfred Gusenbauer ( SPÖ) mit der Studie beauftragt worden. Zu einer Umsetzung kam es aber aufgrund der "Palastrevolution" nicht: Im Dezember 2008 übernahm Werner Faymann von Gusenbauer die Regierungsgeschäfte. Die Studie verschwand in der Schublade (obwohl das Haus der Geschichte ein Vorhaben der Koalition war) – und wurde unter Verschluss gehalten.

Die Gründe sind zum Teil nachvollziehbar. Denn in der Studie heißt es: "Es ist darauf zu achten, dass in der Öffentlichkeit keine Standortdiskussion entsteht, die das Projekt gefährdet". Ostermayer hielt sich an den Rat: Er verlangte im November 2014 aus Kostengründen eine Redimensionierung der Pläne für das Weltmuseum – und schlug vor, den frei werdenden Platz in der Neuen Burg für das Haus der Geschichte zu nutzen. Motto: Speed kills.

Laut der Mitte Jänner 2015 vorgelegten Pläne soll das Haus der Geschichte im Mitteltrakt direkt über der Nationalbibliothek (inklusive der Freitreppen zum "Hitler-Balkon") realisiert werden. Zur Verfügung steht angeblich eine Ausstellungsfläche von 3000 Quadratmeter.