Haus der Geschichte Österreich: Ein erster Rundgang

Die vielen Begehrlichkeiten und Visionen, die auf das HDGÖ projiziert wurden, haben in der auf eine eineinhalbjährige Laufzeit angelegten Eröffnungsausstellung "Aufbruch ins Ungewisse - Österreich seit 1918" freilich Spuren hinterlassen. Denn die Präsentation versucht, nicht nur diverse erzählerische Inhalte, sondern auch verschiedenste Diskurse und Debatten unter ein Dach zu bringen und sich gleichzeitig fortschrittlich zu geben. Zugleich scheint sie die beengten Raumverhältnisse zu ignorieren. Das Ergebnis wirkt so, als hätte man alle zeithistorischen Ausstellungen der letzten 20 Jahre auf wenige Kubikmeter verdichtet und in den Raum gestapelt: Die Orientierung ist innerhalb dieses Parcours schwierig und beansprucht genau jenes historische Grundwissen, um dessen Vermittlung sich das Haus ja eigentlich bemühen wollte.