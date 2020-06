Hat es etwas zu bedeuten, wenn die Katze Manchego frisst?

Dieser so schön reduzierte und fast schon gehauchte Roman ist voller Zeichen. Ein Sarg liegt am Strand, ein Koffer steht im Sand ... wieso sind so viele Hunde zu sehen, aber nirgendwo liegt Hundescheiße? Wieso frisst die anhänglicheKatze Manchego-Käse? Was hat das alles zu bedeuten?

Nichts.

Es passt halt gut als Baumaterial, um „Cabo de Gata“ eine scheinbare Tiefe zu geben, mit der sich das Buch brüsten kann; die es aber keineswegs braucht.

KURIER-Wertung: **** von *****

Info: Eugen Ruge: „Cabo de Gata“. Rowohlt Verlag. 208 Seiten. 20,60 Euro.